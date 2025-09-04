Военблогеры отметили странности в сообщениях о диверсантах в 250 километрах от Москвы

«Архангел спецназа»: В сообщениях о ДРГ ВСУ под Калугой есть странности

В сообщениях о предполагаемой диверсионной разведывательной группе (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 250 километрах от границы Москвы, под Калугой, есть несколько странностей. Об этом заявили авторы проекта «Архангел спецназа» в Telegram.

Военблогеры портала отметили, что первое, что показалось необычным в новостях о ДРГ, — ее численность в десять человек. По словам авторов «Архангела спецназа», чаще всего в состав подобных групп входит не более восьми бойцов. Кроме того, необычным военблогерам показалось и вооружение, которым якобы экипированы диверсанты.

Так, вопреки сообщениям о наличии у ДРГ средств связи Garmin, «Архангел спецназа» заявил, что эта фирма не выпускает средства связи. Странным показался авторам и выбор оружия и взрывчатки — якобы наличие пистолетов МСП и большого количества взрывчатки показалось военблогерам непрактичным, так как первое оружие заряжается лишь двумя патронами, а взрывчатые вещества проще добывать на месте предполагаемой диверсии.

Отмечается, что диверсионная группа может быть не новой, как пишут журналисты портала Mash. По версии «Архангела спецназа», отряд мог остаться на территории России еще с прошлого захода на ее территорию.

«Что касается самого факта ДРГ, то украинские диверсанты частенько пытаются проникать на нашу территорию. В любой войне такие методы являются обыденными. Просто на фоне перехваченной ДРГ в Брянской области на каждый шорох начали обращать пристальное внимание», — подытожили военблогеры.

Как сообщалось ранее, в Калужской области может вестись розыск двух ДРГ. По информации Telegram-канала Mash, в составе каждой группы не более пяти человек, включая офицера и сержантов третьего полка Сил специальных операций Украины. В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщил, что информация о ДРГ может быть фейком. Тем не менее власти призвали жителей Калужской области быть настороже.