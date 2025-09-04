Бывший СССР
10:32, 4 сентября 2025Бывший СССР

Стали известны цели ночных ударов по Украине

РВ: ВС России нанесли удары по критической инфраструктуре Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Российские беспилотники поразили складское помещение в Одессе — пламя полностью охватило грузовик, стоявший рядом. Местные паблики выкладывают кадры — сгоревший транспорт и густой дым над районом», — указано в сообщении.

Помимо этого, как отмечается, удар был нанесен и по подстанции «Лозовая районная», в результате чего были повреждены силовой трансформатор и элементы распределительного узла.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Подробности происшествия не приводятся. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

