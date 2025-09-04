У звезды «Сплетницы» родились близнецы

У звезды сериала «Сплетница» Пенна Бэджли родились близнецы

Актер Пенн Бэджли, известный по ролям в сериалах «Сплетница» и «Ты», и его жена Домино Кирк объявили о пополнении в семье. Радостной новостью они поделились в аккаунтах в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пара сообщила, что у них на свет появились мальчики-близнецы. В опубликованном ролике Бэджли сообщил о прямом эфире, а затем навел камеру на ноги одного из своих новорожденных детей.

«Там крошечные детские ножки. Я не хочу их будить», — сообщил он.

Пенн и Домино, помимо новорожденных близнецов, воспитывают общего четырехлетнего сына, а также 16-летнего сына Кирка от прошлых отношений.

Ранее стало известно, что актер Лев Черепанов, известный по роли в хитовом сериале «Слово пацана», впервые стал отцом в день своего рождения. Черепанов опубликовал фотографию дочери, скрыв ее лицо смайликом.