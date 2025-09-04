Мир
00:20, 4 сентября 2025Мир

В Австрии призвали строить с Россией архитектуру безопасности

Лидер АПС Кикль призвал строить архитектуру безопасности с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль призвал строить архитектуру безопасности Европы вместе с Россией. Заявление политик сделал в эфире телеканала OE24.

«Я считаю очень разумным задуматься о том, чтобы сделать шаг навстречу России и организовать конференцию, на которой сказать: "Давайте построим совместную архитектуру безопасности для Европы"», — сказал Кикль.

По его словам, у России и европейских стран, несмотря на различия, есть общие интересы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в создании помех для его мирной инициативы по Украине. Неназванные источники издания The Times в Белом доме заявили, что американский президент возлагает вину на европейцев за то, что они поощряют Киев упорствовать в ожидании "лучших условий" мира.

