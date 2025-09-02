Мир
Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

Times: Трамп может обвинить Европу в помехах его мирной инициативе по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в создании помех для его мирной инициативы по Украине. Об этом сообщает The Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме.

«Трамп возлагает вину на европейцев за то, что они поощряют Киев упорствовать в ожидании "лучших условий" мира», — передает издание слова своего собеседника.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. По ее словам, Евросоюз достиг соглашения с Белым домом.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске обсуждали вопрос повышения уровня делегаций на российско-украинских переговорах. Однако он не уточнил, до какого уровня может быть повышен статус делегаций.

