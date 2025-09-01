В Кремле высказались о повышении уровня делегаций на переговорах с Киевом

Ушаков: Идея повышения делегаций на российско-украинских переговорах обсуждалась

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске обсуждали вопрос повышения уровня делегаций на российско-украинских переговорах. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, его комментарий опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Идея обсуждалась в ходе телефонного разговора [президентов России и США], затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже. Американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями», — сказал представитель Кремля.

При этом помощник президента России не уточнил, до какого уровня может быть повышен статус делегаций. «Я не знаю», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Ушаков заявил, что Путин и Трамп также договорились продолжать контакты по ситуации вокруг Украины. «Главы государств условились о том, как они будут действовать дальше», — отметил представитель Кремля.