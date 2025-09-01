В Кремле раскрыли подробности договоренностей Путина и Трампа по Украине

Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжать контакты по Украине

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске договорились продолжать контакты по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, его комментарий опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Эти договоренности — это продолжение контактов, которые мы, в частности президент [России], проводил со спецпосланником, господином [Стивом] Уиткоффом. Так что все накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа в Москву, особенно в ходе последнего, было основой для разговора между нашим президентом и президентом США. И после этого главы государств условились о том, как они будут действовать дальше», — отметил представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул, что, используя эту договоренность, президенты России и США продолжают контактировать и с другими лидерами по вопросу путей урегулирования конфликта. Он отметил, что российская и американская стороны во время переговоров в Анкоридже достигли понимания «по многим вопросам».

Ранее Путин выразил надежду, что его встреча с Трампом на Аляске откроет дорогу к миру на Украине. Американский лидер, в свою очередь, охарактеризовал встречу с российским коллегой как хорошую и отметил, что есть шанс на получение реального результата.