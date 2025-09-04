Telegraph: Заморозка конфликта может помочь Украине в будущем вернуть территории

Сценарий временной заморозки конфликта на Украине по корейскому образцу поможет стране в будущем вновь захватить потерянные территории, говорится в статье британской газеты The Telegraph.

«Назовите это "корейским " замораживанием с "немецким" финалом – паузой, которая де-юре отвергает признание потерянных территорий, обеспечивает надежные гарантии безопасности уже сейчас и укрепляет способность Украины в конечном итоге пересмотреть итоги», — пишет автор.

Отмечается, что заморозка конфликта является наименее плохим вариантом для Украины. По данным издания, это сохраняет за страной юридические претензии на территории и в то же время дает время для подготовки к продолжению конфликта с Россией.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина в ближайшее время не сможет вернуть потерянные территории даже при условии активной поддержки Запада. Он также подчеркнул, что попытка сделать это будет сопряжена со значительными человеческими жертвами.