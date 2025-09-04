Интернет и СМИ
В Госдуме опровергли работу мессенджера MAX как шпионской программы

Евгений Силаев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мессенджер MAX не ведет себя как шпионская программа и не имеет возможности для того, чтобы с помощью искусственного интеллекта «составлять доносы». Слухи о мессенджере опроверг член комитета Госдумы (ГД) по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что в Сети распространяются слухи о том, что для использования мессенджера MAX нужно завести второй телефон. Немкин назвал эти заявления домыслами.

«Такие рекомендации активно тиражируют те, кто пытается представить приложение как "шпионское" или инструмент слежки за пользователями. На самом деле все эти доводы — не более чем домыслы и попытки нагнетать недоверие к отечественным цифровым сервисам», — подчеркнул Немкин.

Ранее стало известно, что MAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты в России. Нововведение вступило в силу c 1 сентября.

