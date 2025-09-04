Бывший СССР
В Казахстане опровергли сообщения о задержании главы МИД

КазТАГ: Сообщения о задержании главы МИД Казахстана Нуртлеу ложны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Сообщения прессы о задержании главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу ложны и не соответствуют действительности. Новость об аресте министра опровергло со ссылкой на источники агентство КазТАГ.

«Информация о задержании Нуртлеу не соответствует действительности, это фейк», — приводятся в публикации слова неназванного высокопоставленного источника.

В агентстве также опровергли информацию об аресте вместе с Нуртлеу казахстанского бизнесмена Гаджи Гаджиева.

О задержании министра и предпринимателя стало известно 4 сентября. Сообщалось, что Нуртлеу задержали дома после возвращения с саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Китае. Дома у него и Гаджиева также прошли обыски.

