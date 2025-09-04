В России вырастут пенсии у нескольких категорий граждан

Доцент Балынин: В октябре на 10 тысяч рублей вырастут пенсии 80-летних россиян

В октябре 2025 года 80-летние россияне, которым выплачиваются страховые пенсии по старости, станут получать на 10,2 тысячи рублей больше. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он объяснил, что эта сумма будет складываться как из фиксированной части, так и из надбавки за уход. Иными словами, если человек в сентябре 2025 года получал 37 тысяч рублей, то в октябре размер этого пособия превысит 47 тысяч рублей.

Балынин уточнил, что Социальный фонд РФ располагает всеми данными, и поэтому для проведения перерасчета пенсионеру не придется подавать заявления ни лично, ни дистанционно. Увеличение произойдет автоматически.

Кроме того, Балынин добавил, что в октябре 2025 года на 7,6 процента вырастут пенсии у тех, кто их получает по линии Министерства обороны, Министерства внутренних дел, ФСБ, ФСИН и ряда других органов государственной власти.

По данным Социального фонда России, больше всего людей пенсионного возраста проживают в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В столице живут более трех миллионов, из которых больше двух миллионов — женщины.