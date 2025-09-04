Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:55, 4 сентября 2025Экономика

В России вырастут пенсии у нескольких категорий граждан

Доцент Балынин: В октябре на 10 тысяч рублей вырастут пенсии 80-летних россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В октябре 2025 года 80-летние россияне, которым выплачиваются страховые пенсии по старости, станут получать на 10,2 тысячи рублей больше. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он объяснил, что эта сумма будет складываться как из фиксированной части, так и из надбавки за уход. Иными словами, если человек в сентябре 2025 года получал 37 тысяч рублей, то в октябре размер этого пособия превысит 47 тысяч рублей.

Балынин уточнил, что Социальный фонд РФ располагает всеми данными, и поэтому для проведения перерасчета пенсионеру не придется подавать заявления ни лично, ни дистанционно. Увеличение произойдет автоматически.

Кроме того, Балынин добавил, что в октябре 2025 года на 7,6 процента вырастут пенсии у тех, кто их получает по линии Министерства обороны, Министерства внутренних дел, ФСБ, ФСИН и ряда других органов государственной власти.

По данным Социального фонда России, больше всего людей пенсионного возраста проживают в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В столице живут более трех миллионов, из которых больше двух миллионов — женщины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Придется решать задачи военным путем». Путин высказался о невозможности закончить конфликт на Украине мирно

    Стало известно о расколе в «коалиции желающих» из-за Украины

    МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией

    Европу предупредили о тяжелых последствиях поддержки Украины

    В России подписали крупный контракт на поставку неготовых самолетов

    На Аляске произошло землетрясение

    В России вырастут пенсии у нескольких категорий граждан

    Дженнифер Энистон раскрыла секреты красоты после слухов о пластике

    В работе Google по всему миру произошел сбой

    В Китае восхитились реакцией Путина на ультиматум Евросоюза. Как отреагировал российский президент?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости