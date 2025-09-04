В сети вспомнили самые безумные запреты и правила родителей

Взрослые пользователи сети вспомнили о правилах и запретах своих родителей, которые считают самыми безумными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые рассказали, что у них дома были установлены странные правила, касающиеся одежды.

В старших классах я одевался согласно родительскому дресс-коду. Белые носки, черные туфли, брюки, укороченные на несколько сантиметров (что делало белые носки еще более заметными), рубашки с воротником на пуговицах и короткая стрижка. Это делало меня похожим на гика сильнее, чем очки в роговой оправе

ratherBwarm пользователь Reddit

Нам нельзя было носить носки в доме после шести часов вечера. Родители говорили, что вечером ногам нужно дышать. Я не сомневалась в этом. Просто ходила босиком весь вечер, соблюдая семейный ритуал. Помню, однажды я пригласила в гости друзей, и одного из них отругали за то, что он был в носках в 7:30 1108susiep пользовательница Reddit

Другие родители не разрешали друзьям своих детей испражняться у них в гостях.

У отца моей одноклассницы было такое правило, и он относился к нему серьезно. Так что на любых вечеринках с ночевкой было правило абсолютной нетерпимости к тому, чтобы какать в его доме. Нам приходилось сдерживаться или отправляться всей компанией в ближайший магазин ohlookahipster пользователь Reddit

Некоторые родители запрещали детям пользоваться бытовой техникой под загадочными предлогами.

Не спать с включенным вентилятором, иначе умрешь. По-видимому, в Корее существовала городская легенда о том, что кто-то умер во сне из-за вентилятора

Lower_Group_1171 пользователь Reddit

Ранее люди, которые легко просыпаются утром, раскрыли секреты быстрого пробуждения после первого же звонка будильника. У одних все просто — они рано ложатся и рано встают.