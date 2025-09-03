Забота о себе
09:29, 3 сентября 2025Забота о себе

Просыпающиеся после первого звонка будильника люди раскрыли секрет быстрого пробуждения

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Люди, которые легко просыпаются утром, раскрыли секреты быстрого пробуждения после первого же звонка будильника. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

У одних все просто — они рано ложатся и рано встают.

Дайте себе достаточно времени, чтобы собраться перед работой. Обычно у меня есть час на чтение, прежде чем я выйду из дома, и это действительно хорошее начало дня. Или, если захочу, могу поспать лишний час и все равно прийти вовремя

Otherwise_Heat_3775пользователь Reddit

Другие ненавидят много раз за утро слышать звонок будильника.

Лично я больше всего ненавижу просыпаться из-за того, что мой сон прерывается будильником. Так что, по сути, есть два варианта: проснуться после первого, даже если это полный отстой, или проснуться после второго, третьего, но каждый раз будет становиться хуже

NyxNight21пользователь Reddit
Некоторым пользователям не дает заново уснуть тревога — они боятся, что проспят и из-за этого везде опоздают.

Я слишком сильно волнуюсь, чтобы позволить себе заснуть после звонка будильника, поэтому заставляю себя встать — лишние 5-10 минут сна все равно ничего не дадут

PhotoMysterious384пользователь Reddit

Ранее остающиеся стройными без применения «оземпика» и изнурительных упражнений в спортзале люди рассказали о своих пищевых привычках. Некоторые пользователи признались, что питаются интуитивно.

