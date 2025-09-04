В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

NI: РФ тихо строит арктическую военную базу на земле США

Россия активно, но тихо развивает военную инфраструктуру на острове Врангеля, который американская сторона считает своей территорией. Об этом в материале для американского журнала The National Interest (TNI) заявляет обозреватель Брендон Вайхерт.

На протяжении более 100 лет Россия незаконно оккупировала остров Врангеля — остров в Арктике, на который претендуют США, — и теперь укрепила его военной базой Брендон Вайхерт обозреватель TNI

Соединенные Штаты долгие годы продолжают оспаривать принадлежность данной территории, ссылаясь на законодательство XIX века.

Автор считает, что Россия следит отсюда за самолетами НАТО

В статье утверждается, что на указанном острове есть «спорный российский форпост» — объект «Ушаковское». Он включает в себя передовую радиолокационную станцию «Сопка-2», которая может работать при ураганном ветре до 40 метров в секунду и температуре до минус 40 градусов Цельсия. Также сообщается, что объект имеет и иную вспомогательную инфраструктуру.

Остров Врангеля Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Говоря о комплексе «Сопка-2», Вайхерт отмечает, что он способен отслеживать перемещения американских самолетов и техники других стран Североатлантического альянса фактически в режиме реального времени. Также, утверждается в материале, «Сопка-2» может поддерживать контроль за Северным морским путем.

Этот комплекс оснащен основным радаром с фазированной антенной решеткой для слежения на дальности до 350 километров, дополненным вторичными радарами для идентификации самолетов

Брендон Вайхерт обозреватель TNI

Еще 10 лет назад на острове Врангеля работала лишь метеостанция и жили оленеводы. Сейчас же спутниковые снимки зафиксировали значительное расширение военной инфраструктуры, включая взлетно-посадочные полосы и склады горючего

В США уверены, что российская база представляет серьезную угрозу

Как рассуждает Вайхерт, поскольку РФ все больше наращивает свое присутствие в месте, которое расположено всего в 300 милях от Аляски, это представляет реальную угрозу для США, в частности, экологическую и геополитическую.

Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане. Он расположен между Восточно-Сибирским морем и Чукотским морем. Получил свое название в 1867 году в честь российского мореплавателя Фердинанда Врангеля. Административно относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа России

Озеро Комсомол на острове Врангеля Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Несмотря на это, обозреватель признает, что остров был открыт в 1823 году русской экспедицией, а свои права на него американская сторона предъявила лишь спустя более полувека — в 1881 году — в соответствии с собственным «Законом о гуано».

Флаг США был поднят над островом во время Гражданской войны в России в 1921 году, а под контроль СССР земля вернулась в 1924-м

Таким образом территориальные претензии в данный момент неактуальны, так как Госдепартамент отказался их продвигать при второй администрации главы Штатов Джорджа Буша. Это признают и американские юристы, однако споры по поводу острова Врангеля до сих пор не угасают.

«По мере таяния арктических льдов США должны возобновить свои претензии на остров — как минимум чтобы использовать его в качестве дипломатического рычага в отношениях с Москвой», — призывает автор.