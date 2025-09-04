Россия активно, но тихо развивает военную инфраструктуру на острове Врангеля, который американская сторона считает своей территорией. Об этом в материале для американского журнала The National Interest (TNI) заявляет обозреватель Брендон Вайхерт.
На протяжении более 100 лет Россия незаконно оккупировала остров Врангеля — остров в Арктике, на который претендуют США, — и теперь укрепила его военной базой
Соединенные Штаты долгие годы продолжают оспаривать принадлежность данной территории, ссылаясь на законодательство XIX века.
Автор считает, что Россия следит отсюда за самолетами НАТО
В статье утверждается, что на указанном острове есть «спорный российский форпост» — объект «Ушаковское». Он включает в себя передовую радиолокационную станцию «Сопка-2», которая может работать при ураганном ветре до 40 метров в секунду и температуре до минус 40 градусов Цельсия. Также сообщается, что объект имеет и иную вспомогательную инфраструктуру.
Говоря о комплексе «Сопка-2», Вайхерт отмечает, что он способен отслеживать перемещения американских самолетов и техники других стран Североатлантического альянса фактически в режиме реального времени. Также, утверждается в материале, «Сопка-2» может поддерживать контроль за Северным морским путем.
Этот комплекс оснащен основным радаром с фазированной антенной решеткой для слежения на дальности до 350 километров, дополненным вторичными радарами для идентификации самолетов
Еще 10 лет назад на острове Врангеля работала лишь метеостанция и жили оленеводы. Сейчас же спутниковые снимки зафиксировали значительное расширение военной инфраструктуры, включая взлетно-посадочные полосы и склады горючего
В США уверены, что российская база представляет серьезную угрозу
Как рассуждает Вайхерт, поскольку РФ все больше наращивает свое присутствие в месте, которое расположено всего в 300 милях от Аляски, это представляет реальную угрозу для США, в частности, экологическую и геополитическую.
Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане. Он расположен между Восточно-Сибирским морем и Чукотским морем. Получил свое название в 1867 году в честь российского мореплавателя Фердинанда Врангеля. Административно относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа России
Несмотря на это, обозреватель признает, что остров был открыт в 1823 году русской экспедицией, а свои права на него американская сторона предъявила лишь спустя более полувека — в 1881 году — в соответствии с собственным «Законом о гуано».
Флаг США был поднят над островом во время Гражданской войны в России в 1921 году, а под контроль СССР земля вернулась в 1924-м
Таким образом территориальные претензии в данный момент неактуальны, так как Госдепартамент отказался их продвигать при второй администрации главы Штатов Джорджа Буша. Это признают и американские юристы, однако споры по поводу острова Врангеля до сих пор не угасают.
«По мере таяния арктических льдов США должны возобновить свои претензии на остров — как минимум чтобы использовать его в качестве дипломатического рычага в отношениях с Москвой», — призывает автор.