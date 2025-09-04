Наука и техника
11:12, 4 сентября 2025

В США рассказали о строительстве Россией военной базы на «американской земле»

NI: Россия тихо строит арктическую военную базу на американской земле
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия тихо строит арктическую военную базу на «американской земле», утверждает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

«На протяжении более 100 лет Россия незаконно оккупировала остров Врангеля — остров в Арктике, на который претендуют США, — и теперь укрепила его военной базой», — рассказывает автор.

В публикации утверждается, что на острове имеется «спорный российский форпост» — объект «Ушаковское». Последний, по данным автора, включает в себя передовую радиолокационную станцию «Сопка-2», способную работать при ветре до 40 метров в секунду и температуре до минус 40 градусов Цельсия, и вспомогательную инфраструктуру.

По оценке автора, комплекс «Сопка-2» способен отслеживать перемещения самолетов США и других стран НАТО практически в режиме реального времени, а также поддерживать контроль за Северным морским путем. «Этот комплекс оснащен основным радаром с фазированной антенной решеткой для слежения на дальности до 350 километров, дополненным вторичными радарами для идентификации самолетов», — рассказывает Вайхерт.

Обозреватель утверждает, что «военный объект "Ушаковское" на острове Врангеля представляет собой острие копья, которое является агрессивным наращиванием России в Арктике» и включает, в частности, аэродром, казармы, склады горючего и узлы связи.

Вайхерт уверяет, что «по мере усиления милитаризации Россией арктического региона база «Ушаковское», расположенная всего в 300 милях к западу от Аляски, представляет собой серьезную экологическую и геополитическую угрозу». «Такое развитие событий резко контрастирует с состоянием острова до 2014 года, когда на нем находилась лишь небольшая метеостанция и оленеводы. Спутниковые снимки с тех пор показали расширение взлетно-посадочных полос и складских помещений, превративших природный заповедник в укрепленный форпост», — пишет обозреватель.

Автор признает, что остров Врангеля был открыт русской экспедицией в 1823 году, а свои претензии на землю США предъявили в 1881 году в соответствии с собственным «Законом о гуано». Вайхерт пишет, что американский флаг был поднят над островом во время Гражданской войны в России в 1921 году, а под контроль СССР земля вернулась в 1924-м.

«Юристы утверждают, что претензии США остаются неактуальными и Госдепартамент США отказался их продвигать при второй администрации [президента Джорджа] Буша», — говорится в публикации с пометкой, что «претензии Америки остаются в силе, не угасая со временем».

В ноябре 2019 года ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа сообщил, что в Арктике на острове Врангеля прошли учения радиотехнических войск с использованием радиолокационной станции «Сопка-2».

