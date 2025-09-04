Россия
15:49, 4 сентября 2025Россия

В Яузе в центре Москвы заметили не подающую признаков жизни женщину и сняли на видео

Возле Рубцовской набережной в Москве из Яузы выловили и спасли женщину
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Возле Рубцовской набережной в центре Москвы в Яузе заметили женщину, не подающую признаков жизни. Ролик с места происшествия опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

На снятых очевидцем кадрах видно дрейфующую по поверхности на спине женщину в верхней одежде, которая не двигается, и плывущего к ней водолаза. При этом автор видео отмечает, что пострадавшая «чуть-чуть дергается».

В результате ее удалось выловить из реки и привести в чувство. Причина, по которой женщина оказалась в Яузе, и ее состояние не уточняются. В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее на Лужнецкой набережной в Москве в реку упал легковой автомобиль. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что как машина сносит ограждение и срывается в воду.

