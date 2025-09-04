Экономика
17:33, 4 сентября 2025Экономика

Влияние американских пошлин на торговлю России и Индии оценили

Биричевский: Пошлины США едва ли повлияют на торговлю России и Индии
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США

Фото: Amit Dave / Reuters

Импортные пошлины США едва ли повлияют на торговлю России и Индии. Так перспективы оценил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, Вашингтон хочет, чтобы Индия отказалась от российской нефти и покупала американскую, которая проигрывает в честной конкурентной борьбе. Дополнительные тарифы неизбежно негативно скажутся на индийско-американском товарообороте, но не повлияют на взаимоотношения Москвы и Нью-Дели.

«Также ведутся переговоры по заключению соглашения о создании зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС. Индийские товары пользуются в мире большой популярностью и легко найдут новых покупателей», — рассказал Биричевский на полях ВЭФ.

В индийской Торгово-промышленной палате заявляли, что 50-процентные пошлины США могут сократить совокупные объемы экспорта азиатской страны на 10-15 процентов. Однако премьер-министр страны Нарендра Моди пообещал, что не поступит в ущерб интересам местных компаний, даже если придется заплатить высокую цену, и пообещал сделать все возможное ради их поддержки.

