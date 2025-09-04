Из жизни
10:23, 4 сентября 2025Из жизни

Женщина вывесила на улице баннеры об измене мужа с ее подругой

В Китае женщина публично уличила мужа в измене с ее подругой с помощью баннеров
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Жительница Китая раскрыла измену мужа с ее лучшей подругой и публично уличила их в этом. Об этом пишет South China Morning Post.

Женщина отомстила своим близким публично — вывесила на заборе жилого комплекса в городе Чанша баннеры. В них она обвинила подругу в том, что та пять лет состояла в тайных романтических отношениях с ее мужем. Она разместила баннеры и на машине, стоящей на территории комплекса. В них было сказано, что любовники встречались в отеле во время работы.

На баннерах женщина раскрыла фамилию любовницы — Ши — и место ее работы — финансовый отдел управления туризмом в провинции Хунань. В ведомстве заявили, что в отношении подразумеваемой сотрудницы началось расследование. Имена супругов остаются неизвестны.

Баннеры вскоре сняли. Адвокат Чжао Ляншань из юридической фирмы Shaanxi Hengda рассказал, что они могут навредить их создательнице. Суд может расценить ее действия как нарушение права Ши на неприкосновенность частной жизни.

Женщина оформила баннеры как вымпелы, которые в Китае принято отправлять человеку, которого хочется поблагодарить.

Ранее сообщалось, что в Китае жена уличила мужа в супружеской неверности после того, как аптека уведомила ее о неудачной оплате контрацептивов. Мужчина потребовал от аптеки компенсацию за «нарушение приватности».

