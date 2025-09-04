Женщина заявила об изнасиловании после отказа мужчины платить за секс

Сингапурка ложно обвинила мужчину в изнасиловании из-за денег после свидания через приложение знакомств. Об этом сообщает Channel News Asia.

20-летняя Кларис Линг Мин Руи познакомилась с 43-летним мужчиной на платформе Sugarbook и договорилась о встрече 18 марта 2025 года. Он согласился оплатить «ее время» суммой в 200 сингапурских долларов (12,5 тысячи рублей). Они отправились в бар и после нескольких напитков вместе пошли в отель, где занялись сексом по взаимному согласию. После этого Руи потребовала у мужчины 1,2 тысячи сингапурских долларов (около 75 тысяч рублей). Он отказался, поскольку между ними не было такой договоренности, но после угроз все же заплатил ей 500 сингапурских долларов (31,2 тысячи рублей).

На следующий день женщина пригрозила сообщить в полицию об изнасиловании, если не получит всю требуемую сумму. После отказа Руи действительно обратилась в полицию, солгав, что была изнасилована в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции проверили записи камер видеонаблюдения и обнаружили несоответствия в ее показаниях. После этого женщина призналась во лжи.

Максимальное наказание за ложный донос составляет два года тюрьмы, а за угрозы — шесть месяцев тюрьмы и штраф до пяти тысяч сингапурских долларов (312,6 тысячи рублей). Адвокат подзащитной Рохит Кумар Сингх назвал произошедшее «очень болезненным уроком» для его клиентки.

Ранее в Зимбабве арестовали девушку, которая вместе с подельниками организовала похищение бывшего бойфренда. Она отвезла мужчину в отель и силой заставила заняться с собой сексом.

