48-летняя Шакира похвасталась фигурой в купальнике

Колумбийская певица Шакира похвасталась фигурой в бронзовом купальнике

Колумбийская певица Шакира похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре, лежа на пляже у воды. Звезда позировала в бронзовом раздельном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера, декорированного бахромой.

При этом исполнительница продемонстрировала тело. Вдобавок она распустила завитые в мелкие кудри волосы.

В октябре 2024 года Шакира снялась в откровенных образах для мужского журнала. Поп-исполнительница предстала на одном размещенном фото в прозрачном корсете, верх которого был оформлен чашками в форме черных рук.