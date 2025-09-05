Мир
01:22, 5 сентября 2025

Биолог объяснил стирание следов Ким Чен Ына после переговоров в КНР

Биолог Китаев: Биоматериал Ким Чен Ына могли использовать для создания вируса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Globallookpress.com

Биолог, генетик Константин Китаев в беседе с aif.ru объяснил, зачем помощники северокорейкого лидера Ким Чен Ына стерли его следы после переговоров в КНР. По его словам, биоматериал политика могли использовать для создания персонального вируса.

Эксперт отметил, что всю информацию о главе государства КНДР как очень закрытая страна старается держать в тайне. Ким Чен Ын мог оставить частицы волос, кожи и слюны, проведя в кресле более полутора часов.

Китаев пояснил, что на основе биоматериала можно создать вирусы, которые выборочно поражают людей с определенными генами. Так, например, некоторые люди оказались генетически устойчивы к коронавирусу.

«Так и тут, теоретически можно разработать в лаборатории вирус, который будет поражать людей выборочно. То есть для определенных людей такой вирус будет более опасен, чем для других», — уточнил биолог.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что после переговоров президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына сотрудники, которые сопровождали главу Северной Кореи, «тщательно уничтожили все следы его пребывания». Они протерли обивку кресла и те части мебели, которых касался политик.

