21:46, 3 сентября 2025

Заметание следов пребывания Ким Чен Ына на переговорах с Путиным попало на видео

Журналист Юнашев снял, как сотрудники Ким Чен Ына заметают следы его пребывания
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Кадр из видео: Telegram-канал / Юнашев LIVE

После переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына сотрудники, которые сопровождали главу Северной Кореи, «тщательно уничтожили все следы его пребывания». Об этом написал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Забрали стакан, из которого он [Ким Чен Ын] пил», — отметил журналист.

Кроме того, сотрудники северокорейского лидера протерли обивку кресла и те части мебели, которых касался политик.

Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Президент России прибыл на парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине в качестве главного гостя.

