11:56, 3 сентября 2025Мир

Путин и Ким Чен Ын обнялись

Путин и Ким Чен Ын обнялись на прощание после встречи в Пекине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обнялись на прощание после встречи в Пекине. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет», — гласит подпись к видео.

Российский глава проводил северокорейского коллегу до автомобиля, они крепко пожали друг другу руки и тепло обнялись на прощание. Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья и успехов в работе. В ответ Путин пригласил его в Россию.

Ранее стало известно, что политики общались в резиденции Дяоюйтай чуть более 2,5 часов. Прибыв на переговоры, главы государств тепло поприветствовали друг друга, подчеркнув, что отношения стран имеют дружеский характер.

