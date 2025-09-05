Силовые структуры
09:36, 5 сентября 2025Силовые структуры

Для россиянина выезд на охоту закончился потерей брата и уголовным делом

В Якутии возбудили дело на охотника, застрелившего брата
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Якутии возбудили дело на охотника, выстрелившего в брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, ночью 4 сентября 27-летний мужчина со своим братом находился на охоте на косулю в Усть-Алданском районе. По неосторожности он произвел выстрел в направлении, где находился его родственник. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение головы. Он был доставлен в медицинское учреждение, но ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные заключения.

    Для россиянина выезд на охоту закончился потерей брата и уголовным делом

