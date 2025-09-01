Силовые структуры
Следователи среагировали на горе российского бойца поп-ММА из-за новорожденного сына

СК возбудил дело в связи с гибелью в роддоме Дагестана сына бойца ММА Залкепова
Любовь Ширижик
Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело в связи с трагедией, постигшей семью бойца поп-ММА Рамазана Залкепова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. В роддоме работают следователи, выясняя все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, роды в перинатальном центре Хасавюрта проходили стандартно, но затем выяснилось, что вокруг шеи младенца обвилась пуповина, пишет Telegram-канал Mash. Однако врачи не стали проводить роженице кесарево сечение, чтобы извлечь ребенка. Его не удалось спасти.

Залкепов обвинил в своем горе медиков, которые халатно отнеслись к своим обязанностям. Его супруга поступила в роддом 30 августа, будучи здоровой.

«Здесь работают люди, которым не интересна судьба людей. Здесь работают люди, которым интересны деньги, как я понял. Если бы я вчера заехал вот сюда с деньгами, может быть было бы все по-другому», — заявил спортсмен на видео, снятом у входа в перинатальный центр. Залкепову якобы намекнули в необходимости заплатить за уход, аналогичные жалобы были и от других семей.

