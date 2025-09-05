Наука и техника
Эпидемиолог заявил о масштабной вспышке холеры в Турции

Эпидемиолог Онищенко: Власти Турции могут скрывать масштабы вспышки холеры
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Турции зафиксирована вспышка холеры, при этом власти страны могут скрывать ее реальные масштабы. Таким предположением поделился заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru.

«Речь идет о холере, вызванной холерным вибрионом. Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ [Всемирной организации здравоохранения], так же, как и скрывают вспышку холеры», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что на самом деле больницы в республике уже могут быть переполнены. Кроме того, по словам Онищенко, местные жители все чаще обнаруживают у себя симптомы заболевания. Как напомнил эпидемиолог, первые сообщения о холерных вибрионах появились два месяца назад.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России с начала 2025 года зафиксировано четыре случая холеры. Все они были завезены из Индии.

