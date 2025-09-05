Глава МИД Германии назвал актом террора подрыв «Северных потоков»

Глава МИД Германии Вадефуль: Подрыв «Северных потоков» — это акт террора

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал актом террора подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью изданию India Today.

«Мы только видели разрушения, и, конечно же, это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведется расследование», — сказал глава МИД.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, он полностью полагается на немецкую систему правосудия, которая должна выяснить, кто виновен в произошедшем, и привлечь виновного или виновных к ответственности.

20 августа полиция Италии задержала гражданина Украины Сергея Кузнецова в районе города Римини. По версии следствия, мужчина входил в состав экипажа парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на «Северных потоках».