04:13, 5 сентября 2025Экономика

Глава Сбера назвал Китай великой страной и призвал поучиться на его опыте

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф на сессии «Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал Китай великой страной и призвал поучиться на его опыте. Его слова приводит «Газета.Ru».

Греф отметил, что в основе успеха развитых стран лежит эффективная система управления, в которой ключевым элементом является образование. Он указал на необходимость научных исследований для того, чтобы достичь лидерства.

Глава Сбера рассказал о сотрудничестве с Китаем, заявив, что это не просто большая страна, а великое государство, которое сделало огромный скачок в развитии технологий, науки и образования.

«Там мы выстраиваем эти партнерства и движемся вперед. И мы прошли все фазы трансформации. И Россия, как страна, прошла очень большую трансформацию», — заключил Греф.

Ранее он заявил, что российский банковский сектор является самым конкурентным в мире, а финансовый рынок России — самым развитым.

    Все новости