04:08, 5 сентября 2025Экономика

Греф назвал российских финансовый рынок самым развитым в мире

Глава Сбера Греф заявил, что Россия имеет самый развитый финансовый рынок в мире
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Финансовый рынок России является самым развитым в мире, ни одна страна не может сравниться с ней в этом плане. С такой точкой зрения выступил глава Сбера Герман Греф на Восточном экономическом форуме, его слова приводят «Известия».

«Ни Европа, ни Китай не могут сравниться по качеству инструментов, которые есть у нас. Мы это можем привнести», — заявил Греф.

Он также добавил, что технологии должны быть доступны из нескольких источников. Такой подход позволит построить многополярность. Греф пояснил, что таким образом можно обезопасить бизнес: в случае, если партнеры не смогут предоставить необходимую услугу, должна быть альтернатива.

Ранее Греф заявил, что курс рубля ослабнет к концу года.

