Из колонии вышел закопавший партнера в овраге российский бизнесмен

На Урале из колонии вышел бизнесмен Суханов, закопавший партнера в овраге

На Урале, из колонии №47 в Каменске-Уральском вышел бизнесмен Игорь Суханов, который расправился со своим бизнес-партнером и закопал его в овраге. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на близкий к силовой среде источник.

По его словам, Суханов на свободе уже несколько месяцев.

По сообщению агентства, в колонии он работал на швейном производстве и имеет более 20 поощрений от администрации. Также несколько раз он был наказан за нарушение порядка.

По информации URA.RU, Суханов расправился со своим компаньоном 2 июня 2013 года. Это произошло на территории промзоны в Березовском. Он ударил пострадавшего ножом и несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Затем Суханов выкопал яму экскаватором и спрятал тело потерпевшего. После этого он забрал принадлежащие партнеру пять миллионов рублей. Суд приговорил его к 11 годам и четырем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 71-летнего бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии, предпринимателя Владимира Кайшева за организацию расправы над бизнес-партнером.