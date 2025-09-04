Силовые структуры
Раскрыта заказная расправа над российским бизнесменом

На Ставрополье экс-главе КЧР Кайшеву вменяют заказное убийство бизнес-партнера
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

На Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 71-летнего бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии, предпринимателя Владимира Кайшева за организацию расправы над бизнес-партнером. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, в 1992 году фигурант вместе с партнером создали организацию по розливу минеральной воды и соков, однако вскоре первый захотел стать единственным руководителем. Тогда он обратился к знакомому с просьбой за 50 тысяч долларов расправиться с совладельцем.

В 2001 году потерпевшего нашли в Ессентуках без признаков жизни. На его теле было множество огнестрельных ран. Тогда заказчика установить не удалось.

Теперь Кайшеву вменяется части 3 статьи 33 и пункта «з» части 2 статьи 105 («Организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Сам он находится под стражей, его обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, краже и вымогательстве.

Ранее прокуратура изъяла в доход государства имущество Кайшева на 41,9 миллиарда рублей. Его выявили во время расследования дела о попытке рейдерского захвата компании по добыче минеральной воды.

