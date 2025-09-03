У экс-главы российского региона изъяли санаторий, ипподром и активы на 41 миллиард рублей

Никулинский суд Москвы постановил изъять в доход государства имущество бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева общей стоимостью 41,94 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Решение принято по иску Генпрокуратуры России о конфискации активов, приобретенных с нарушением антикоррупционного законодательства. Среди этого имущества санаторий, Пятигорский ипподром, агробизнес в Ставропольском крае, молочный завод, 35 нежилых зданий, 67 земельных участков, а также жилые дома в Подмосковье и Ставропольском крае, квартиры и автомобили.
Кайшев арестован по делу о незаконном завладении АО «Кавминводы». Вместе с ним в преступлении обвиняется директор департамента социально-экономического развития в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Минэкономразвития Игорь Храновский.
Кайшев возглавил правительство Карачаево-Черкесии в 2008 году и занимал пост два года. Затем его перевели на должность помощника полпреда президента в СКФО до 2016 года.