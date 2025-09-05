«Калашников» изготовит партию АК-308

«Калашников» изготовит партию автоматов АК-308 для иностранных заказчиков

Концерн «Калашников» приступил к выполнению контракта на выпуск усовершенствованных автоматов Калашникова АК-308 образца 2025 года под патрон 7,62х51 НАТО. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

«Модернизированный АК-308 успешно прошел квалификационные испытания, результаты которых подтвердили готовность концерна к производству данных автоматов для иностранных заказчиков. Первая партия будет изготовлена в октябре», — говорится в сообщении.

Конструкцию доработанного АК-308 унифицировали с модернизированным АК-12, который получил положительные отзывы в зоне СВО. В конструкцию автомата внедрили модернизированное цевье, новый регулируемый приклад и крышку ствольной коробки с длинной планкой Пикатинни для установки прицелов. Также АК-308 оснастили новым диоптрическим прицелом, который впервые применили на АК-12 образца 2023 года.

Концерн подчеркнул, что интерес заказчиков к АК-308 остается на высоком уровне. Портфель заказов на 2026 год активно формируется.

Ранее в сентябре стало известно, что «Калашников» произвел первую опытную партию малогабаритных автоматов АМ-17. Оружие, предназначенное для бойцов спецподразделений, прошло испытания.