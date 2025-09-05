Концерт Розенбаума отменили без объяснения причин

Концерт Александра Розенбаума в Сургуте отменили без объяснения причин

Сургутская филармония сообщила об отмене концерта Александра Розенбаума. Об этом сообщается в официальной группе концертной площадки в социальной сети «ВКонтакте».

По информации источника, народный артист России не выйдет на сцену в назначенную дату. О причинах срыва выступления Александра Яковлевича неизвестно.

«Концерт Александра Розенбаума, запланированный на 18 сентября, отменен! Новая дата будет объявлена в ближайшее время», — сообщила пресс-служба филармонии.

При этом, 20 сентября у Розенбаума запланировано выступление в Ханты-Мансийске, которое пока не отменяли. Накануне он лично принял участие в премьере мюзикла «Вальс-Бостон» в Москве.

Ранее стало известно, что российский певец Александр Розенбаум ответил на сообщения об ухудшении состояния здоровья. 73-летний артист прокомментировал слухи об осложнениях на фоне пневмонии.