В России отреагировали на возможную передачу Украине МиГ-29 Азербайджаном

Депутат Колесник: Россия разберется с попаданием МиГ-29 из Азербайджана в ВСУ

Россия, несомненно, будет разбираться в истории с попаданием истребителя МиГ-29 из Азербайджана на Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией на возможную передачу вооружения Киеву со стороны Баку он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Азербайджан заподозрили в передаче Украине МиГ-29. Поводом стало появившееся в социальных сетях фото истребителя Вооруженных сил Украины (ВСУ), окрашенного в характерный для Азербайджана камуфляж.

«Попасть могли [истребители] любым путем. Разные логистические цепочки построены. Я думаю, дипломаты должны разбираться в этой истории, и соответствующие структуры, полагаю, уже понимают, как попало все это оружие на Украину из Азербайджана. Поэтому все-таки это придет к какому-то логическому завершению», — высказался депутат.

До этого американский портал TWZ сообщил, что изначально Азербайджан приобрел поддержанные Миг-29 у Украины. Первые поставки истребителей советского производства начались в 2007 году, всего Баку от Киева получил 15 самолетов. При этом, отмечает издание, не ясно, были ли азербайджанские истребители переданы Украине в дар, проданы или просто конфискованы, а затем введены в эксплуатацию.

