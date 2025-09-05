Минобороны показало кадры ударов «Краснополя» по пункту дислокации ВСУ

МО опубликовало кадры ударов по пункту дислокации ВСУ с помощью «Краснополя»

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры ударов по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью боеприпасов «Краснополь». Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Артиллеристы группировки войск "Восток", применив высокоточные боеприпасы "Краснополь", уничтожили пункты дислокации противника», — указано в сообщении.

Отмечается, что действия на видео происходят в Днепропетровской области.

Ранее Минобороны показало кадры удара по пусковым установкам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. На кадрах видно несколько автомобилей, где находится пункт запуска БПЛА. Они стоят в лесополосе.