Мир
00:20, 5 сентября 2025МирЭксклюзив

Оценена угроза появления нового НАТО у границ России

Профессор Ланьков: США могут создать в Азии новое НАТО через 15 лет
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

США гипотетически могут создать в Азии аналог НАТО в ближайшие 15 лет, если смогут снизить градус противоречий между своими союзниками в регионе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

В частности, востоковед указал, что созданное в 2023 году трехстороннее партнерство США, Южной Кореи и Японии является важным шагом в построении азиатского аналога Североатлантического альянса. При этом он подчеркнул, что это лишь начало процесса по выстраиванию военного блока, которое может занять длительное время.

Но даже лет десять назад это все казалось немыслимым. Поэтому еще через 10-15 лет такой альянс вполне может возникнуть. Сейчас мы лишь видим, как ситуация сползает в направлении единого альянса, но это не перспектива ближайших лет

Андрей Ланьковпрофессор университета Кунмин в Сеуле

Также Ланьков добавил, что целью такого альянса может стать сдерживание Китая и частично России.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ответ на вопрос о якобы исходящей от Китая угрозе заявил, что действие статьи 5 о коллективной обороне Устава НАТО не будет распространятся на страны-партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, речь идет о Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.

