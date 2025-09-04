Мир
12:43, 4 сентября 2025

Рютте ответил на вопрос об участии НАТО в новом конфликте

Рютте: Коллективная оборона НАТО не охватит Индо-Тихоокеанский регион
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Virginia Mayo / AP

Действие статьи 5 о коллективной обороне Устава НАТО не будет распространятся на страны-партнеры Североатлантического альянса в Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом генсек военного блока Марк Рютте ответил на вопрос о якобы исходящей угрозе от Китая, передает РИА Новости.

«Не думаю, что мы распространим действие статьи 5 на Индо-Тихоокеанский регион (...). Однако мы видим, что благодаря сотрудничеству с альянсом четыре страны Индо-Тихоокеанского региона — Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия — становятся только сильнее. Если Китай в один момент решит напасть на Тайвань, то этим дело не ограничится», — заявил генсек.

11 августа руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Лентой.ру» указал на то, что США могут постараться навязать Китаю военно-политический конфликт с Тайванем, чтобы затормозить его развитие. Он отметил, что непредсказуемое начало боевых действий на Тайване, спровоцированное Китаем, в обозримом будущем практически невероятно.

5 июня шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены пересмотреть размещение своих сил по всему миру и хотят восстановить сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе.

