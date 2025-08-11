Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 11 августа 2025МирЭксклюзив

Угрозу военного конфликта на Тайване оценили

Политолог Ломанов: США могут втянуть Китай в конфликт с Тайванем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ann Wang / Reuters

США могут постараться навязать Китаю военно-политический конфликт с Тайванем, чтобы затормозить его развитие, считает руководитель Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Очень много будет зависеть от того, что будет происходить во внутренней политике Тайваня: как будет вести себя тайваньская администрация, которая все меньше боится раздражать Китай, все чаще делает какие-то намеки на свое желание продвигаться вперед по пути независимости, что, естественно, вызывает в Пекине очень плохую реакцию», — сказал Ломанов.

По его мнению, у США есть рычаги для того, чтобы спровоцировать конфликт между Китаем и Тайванем, погрузив КНР в свои внутренние проблемы.

На самом деле есть ненулевая вероятность того, что США может сделать из Тайваня сакральную жертву — приложить усилия для того, чтобы разжечь и спровоцировать этот конфликт. Просто вынудить Китай к тому, чтобы уже было невозможно закрывать глаза и оставаться в стороне

Александр Ломановруководитель ИМЭМО РАН

США, считает политолог, могут своими действиями в Тайване постараться затормозить развитие Китая. При этом он заключил, что непредсказуемое начало боевых действий на Тайване, спровоцированное Китаем, в обозримом будущем практически невероятно.

«У Китая сейчас много проблем и с экономикой, и с политикой становления нового многополярного мира, где отношения с США становятся все более неустойчивыми», — пояснил политолог.

9 июля Тайвань начал ежегодные военные учения «Ханьгуан», которые стали самыми масштабными за всю его историю. Отмечается, что целью является укрепление способности острова к «долгосрочному сопротивлению в случае якобы наступления Китая»

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    Волочкову в золотом платье захотел украсть шейх

    Пьяная туристка на скутере сбила отца двух детей и оказалась под угрозой 20 лет тюрьмы

    В России рассказали о возможном предложении Зеленскому от России и США

    Трамп приказал убрать Обаму и Буша

    Кризис у российских производителей дорожной техники усугубился

    В Одессе уничтожили «Тень Пушкина»

    Переехавший в США без знания английского россиянин рассказал о жизни на Брайтон-Бич

    Россиянам назвали способы прилично сэкономить на «коммуналке»

    Минобороны отчиталось о сотнях сбитых за сутки украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости