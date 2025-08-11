Угрозу военного конфликта на Тайване оценили

Политолог Ломанов: США могут втянуть Китай в конфликт с Тайванем

США могут постараться навязать Китаю военно-политический конфликт с Тайванем, чтобы затормозить его развитие, считает руководитель Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Очень много будет зависеть от того, что будет происходить во внутренней политике Тайваня: как будет вести себя тайваньская администрация, которая все меньше боится раздражать Китай, все чаще делает какие-то намеки на свое желание продвигаться вперед по пути независимости, что, естественно, вызывает в Пекине очень плохую реакцию», — сказал Ломанов.

По его мнению, у США есть рычаги для того, чтобы спровоцировать конфликт между Китаем и Тайванем, погрузив КНР в свои внутренние проблемы.

На самом деле есть ненулевая вероятность того, что США может сделать из Тайваня сакральную жертву — приложить усилия для того, чтобы разжечь и спровоцировать этот конфликт. Просто вынудить Китай к тому, чтобы уже было невозможно закрывать глаза и оставаться в стороне Александр Ломанов руководитель ИМЭМО РАН

США, считает политолог, могут своими действиями в Тайване постараться затормозить развитие Китая. При этом он заключил, что непредсказуемое начало боевых действий на Тайване, спровоцированное Китаем, в обозримом будущем практически невероятно.

«У Китая сейчас много проблем и с экономикой, и с политикой становления нового многополярного мира, где отношения с США становятся все более неустойчивыми», — пояснил политолог.

9 июля Тайвань начал ежегодные военные учения «Ханьгуан», которые стали самыми масштабными за всю его историю. Отмечается, что целью является укрепление способности острова к «долгосрочному сопротивлению в случае якобы наступления Китая»