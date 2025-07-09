Тайвань начал крупнейшие военные учения из-за Китая

Bloomberg: Тайвань начал самые масштабные учения по противодействию Китаю

Тайвань начал ежегодные военные учения «Ханьгуан», которые стали самими масштабными за всю его историю. Об этом сообщает Bloomberg.

«Учения "Ханьгуан" продлятся 10 дней, и это вдвое больше обычного. Всего будет призвано более 20 000 резервистов — также рекордное количество. Гражданское население тоже примет участие, в частности, проверка использования подвалов крупной сети супермаркетов в качестве бомбоубежищ. Местные органы власти также проверят свою способность обеспечивать основные услуги и распределять товары в условиях кризис», — передает агентство.

Внештатный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Чэ Чжун указал на то, что целью тайваньских учений является укрепление способности острова к «долгосрочному сопротивлению в случае якобы наступления Китая, а также укрепления духа как в армии, так и в гражданском обществе».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп угрожал председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить Пекин» в случае, если Китай примет решение начать военные действия против Тайваня.