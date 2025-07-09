Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:18, 9 июля 2025Мир

Тайвань начал крупнейшие военные учения из-за Китая

Bloomberg: Тайвань начал самые масштабные учения по противодействию Китаю
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Тайвань начал ежегодные военные учения «Ханьгуан», которые стали самими масштабными за всю его историю. Об этом сообщает Bloomberg.

«Учения "Ханьгуан" продлятся 10 дней, и это вдвое больше обычного. Всего будет призвано более 20 000 резервистов — также рекордное количество. Гражданское население тоже примет участие, в частности, проверка использования подвалов крупной сети супермаркетов в качестве бомбоубежищ. Местные органы власти также проверят свою способность обеспечивать основные услуги и распределять товары в условиях кризис», — передает агентство.

Внештатный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Чэ Чжун указал на то, что целью тайваньских учений является укрепление способности острова к «долгосрочному сопротивлению в случае якобы наступления Китая, а также укрепления духа как в армии, так и в гражданском обществе».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп угрожал председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить Пекин» в случае, если Китай примет решение начать военные действия против Тайваня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я разбомблю Москву к чертям». Трамп рассказал об угрозах Путину

    Цыгане угнали в рабство россиянина, женили на таборянке и решили послать его на СВО

    В Кремле отреагировали на угрозы Трампа «разбомбить Москву»

    В Кремле объяснили отказ России выполнять решения ЕСПЧ по жалобам Украины

    Песков высказался об усилиях Трампа по урегулированию на Украине

    В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в КНДР

    Стало известно о «подлых ловушках» ВСУ

    Российские войска нанесли авиаудар по дислокации бригады ВСУ

    Курс доллара упал ниже 78 рублей

    В Кремле раскрыли подробности создания буферной зоны безопасности в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости