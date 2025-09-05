Бывший СССР
Партия желавшей аннексировать часть Украины женщины поборется за власть на выборах

Партию «Великая Молдова» допустили до парламентских выборов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михай Карауш / РИА Новости

Партию «Великая Молдова» допустили до парламентских выборов, которые пройдут в Молдавии осенью. Об этом сообщает портал NewsMaker.md в Telegram-канале.

«Семью голосами "за" при двух воздержавшихся партия "Великая Молдова" была зарегистрирована в избирательной гонке, но с оговоркой о возможной отмене, если представленный список кандидатов не будет соответствовать положениям Избирательного кодекса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании также присутствовала глава политического объединения Виктория Фуртунэ. Отмечается, что она отвергла поступившие ей обвинения в том, что возглавляемая ей партия является частью оппозиционного блока «Победа», возглавляемого политиком и предпринимателем Иланом Шором. Причиной для таких заявлений стало выдвижение «Великой Молдовой» ряда кандидатов, которые ранее представляли партии «Возрождение» и «Шанс».

Ранее Фуртунэ заявила, что Молдавию несправедливо лишили выхода к морю, отобрав у нее Буджак — территорию, находящуюся на юге Одесской области Украины. При этом она подчеркнула, что знает, как Кишинев может вернуть эти земли.

