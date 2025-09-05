Пенсионерка поверила выдававшему себя за астронавта мошеннику и перевела ему деньги

Пожилая жительница Японии стала жертвой мошенника, который выдавал себя за астронавта. Он сообщил, что ему нужно купить кислород, и попросил женщину перевести ему деньги. Об этом сообщает Sky News.
Как стало известно, злоумышленник связался с пенсионеркой и рассказал ей, что он якобы астронавт. После этого они продолжили общение в онлайн-режиме. Спустя некоторое время он сообщил, что застрял на космическом корабле и подвергается нападениям.
В дальнейшем в ходе общения мужчина поделился, что ему нужны деньги на покупку кислорода. Пенсионерка доверилась и перевела ему необходимую сумму. Всего мошеннику удалось выманить у нее около одного миллиона йен (примерно 550 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что 76-летняя москвичка лишилась квартиры и 30 миллионов рублей из-за мошенников.