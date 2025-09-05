Популярная актриса рассказала о любви к домашним делам

Актриса Татьяна Арнтгольц рассказала, что ей нравится заниматься делами по дому

Популярная российская актриса Татьяна Арнтгольц заявила, что ей нравится заниматься домашними делами. Об этом она рассказала в интервью журналу WomanHit.

«Я занимаюсь домом сама. Мне, в общем, это нравится делать. Я не очень люблю чужих людей дома. Опять-таки это все с возрастом приходит», — призналась звезда. При этом артистка добавила, что муж и 15-летняя дочь помогают ей с работой по дому. «У нас такого понятия, как бытовые проблемы, не существует. Нам в кайф и домом, и делами заниматься. Никому не внапряг друг другу помочь», — уточнила она.

В заключение Арнтгольц отметила, что считает, что женщине нужно находить компромисс между работой и домом, поскольку она «держит дом» и «больше про очаг» — в отличие от мужчин, скорее отвечающих за «добычу».

Ранее бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что любит убираться дома. Селебрити добавила, что считает себя очень чистоплотным человеком.