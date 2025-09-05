Россия
Признанный негодным к службе россиянин добился отправки на СВО

RT: Признанный негодным к службе мужчина добился отправки на СВО и стал медиком
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Признанный негодным к службе житель Иркутской области Виктор Артемьев добился отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и стал медиком. Его историю публикует RT.

По данным издания, россиянин еще в 2022 году хотел заключить контракт с Минобороны России, но получил отказ по состоянию здоровья.

«Когда началась мобилизация, всех моих одноклассников забрали. Я тоже просился, но меня не взяли: металл в ноге, негоден», — рассказал мужчина.

С его слов, отправиться на СВО удалось, подписав контракт с ЧВК «Вагнер». После службы там Артемьев вступил в добровольческую бригаду «Пятнашка», где до сих пор работает медиком. Он спас уже более 50 российских военных.

«Главное в бою не паниковать, действовать на автомате и относиться к этому как к работе», — отметил он.

Ранее сообщалось о россиянине, который перенес четыре клинические смерти и лишился ноги, но все равно решил вернуться в зону проведения СВО.

