Путин выступил на юбилейном ВЭФ

Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Путин традиционно выступил на пленарной сессии форума. Вместе с ним в заседании участвуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

3 сентября сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток для участия в юбилейном ВЭФ. Форум проходит с 3 по 6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Организаторы отмечали, что в программу ВЭФ-2025 войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).