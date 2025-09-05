Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 5 сентября 2025Россия

Путин выступил на юбилейном ВЭФ

Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Путин традиционно выступил на пленарной сессии форума. Вместе с ним в заседании участвуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

3 сентября сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток для участия в юбилейном ВЭФ. Форум проходит с 3 по 6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Организаторы отмечали, что в программу ВЭФ-2025 войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР

    Путин рассказал о роли «российского медведя» в союзах с другими странами

    Путин заявил о снижении уровня бедности в России

    Хирург ампутировал себе ноги ради страховки и попал в тюрьму

    Инструкторы в российской автошколе вели интимную переписку и приставали к подросткам

    Владелец «Миннесоты» назвал Капризова лучшим игроком в истории команды

    Путин выступил на юбилейном ВЭФ

    На Камчатке вновь произошло землетрясение

    Путин призвал эффективно использовать редкоземельные металлы

    В Конгрессе США дали совет Зеленскому после приглашения в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости