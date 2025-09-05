Силовые структуры
11:39, 5 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыта крупная афера с выплатами за военную службу по контракту в российском регионе

СК: В Ленобласти раскрыто мошенничество с выплатами за службу в ВС РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетНаселение России:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ленинградской области задержали троих мужчин за мошенничество с выплатами для поступления на военную службу по контракту. Об этом «Ленте.ру» сообщили региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, подозреваемые похитили деньги центра социальной защиты населения. Они подали комплект документов с ложными данными, чтобы получить деньги за военную службу. На самом деле мужчины не планировали служить в Вооруженных силах России (ВС РФ). Деньги они потратили.

Возбуждено дело о мошенничестве. Все причастные задержаны.

Ранее в Красноярске возбудили дело в отношении проректора университета, подозреваемого в хищении стимулирующих выплат сотрудников.

