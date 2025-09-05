Раскрыта необходимая для восстановления инфраструктуры Камчатки после землетрясения сумма

Солодов: На восстановление инфраструктуры Камчатки нужно около 7 млрд рублей

Чтобы восстановить инфраструктуру Камчатки, пострадавшую из-за землетрясения, потребуется около шести-семи миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в беседе с РИА Новости.

«Сейчас мы создаем цифровую модель, и после этого точный ущерб будет оценен. Из того, что мы сейчас видим, как минимум порядка шести-семи миллиардов рублей потребуется на восстановление инфраструктуры», — поделился чиновник.

По его словам, речь идет как о жилых домах, так и о социальных объектах. При этом, по его словам, жилищный фонд сильно не пострадал. Большая часть средств будет направлена на возведение нового детского сада и школы.

Землетрясение на Камчатке случилось в ночь на 30 июля. Его признали самым мощным с 1952 года. За первыми толчками последовали многочисленные афтершоки — только 3 сентября зафиксировали 14 толчков. Ранее сообщалось, что их магнитуда составила от 3,5 до 5,8.