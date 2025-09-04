Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:36, 4 сентября 2025Экономика

На Камчатке за прошедшие сутки зафиксировали 14 афтершоков

МЧС: На Камчатке за прошедшие сутки зафиксировали 14 афтершоков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

На Камчатке 14 афтершоков магнитудой до 5,8 зафиксировали за прошедшие сутки. Так, три землетрясения ощущались в населенных пунктах, проинформировали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее на полуострове произошло 29 подземных толчков магнитудой до 6,0. По словам специалистов, один из которых ощущался в городах и поселках Камчатки.

«За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,8. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались три раза», — отмечается в сообщении.

Сейчас ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.

Ранее сообщалось, что на полуострове Камчатка вечером 3 сентября зарегистрировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков располагался в 233 километрах от регионального центра, Петропавловска-Камчатского.

До этого сейсмолог Рубен Татевосян рассказал, что афтершоки на Камчатке после мощного землетрясения, произошедшего в конце июля, могут продолжаться в течение года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела

    Российский боец рассказал об уничтожении наемников ВСУ в ДНР

    На Камчатке за прошедшие сутки зафиксировали 14 афтершоков

    Автолюбитель элегантно отомстил новому владельцу своей разбитой машины

    В Харьковской области произошел взрыв

    Ирландский журналист высказался о роли Украины в мировой политике

    Власти российского региона закупили сотни бутылок алкоголя на деньги из бюджета

    В сети вспомнили самые безумные запреты и правила родителей

    «Евнуходел» убрал свой пенис в тумбочку и хранил там четыре года

    Определены признаки приближения внезапной остановки сердца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости