МЧС: На Камчатке за прошедшие сутки зафиксировали 14 афтершоков

На Камчатке 14 афтершоков магнитудой до 5,8 зафиксировали за прошедшие сутки. Так, три землетрясения ощущались в населенных пунктах, проинформировали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее на полуострове произошло 29 подземных толчков магнитудой до 6,0. По словам специалистов, один из которых ощущался в городах и поселках Камчатки.

«За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,8. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались три раза», — отмечается в сообщении.

Сейчас ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.

Ранее сообщалось, что на полуострове Камчатка вечером 3 сентября зарегистрировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков располагался в 233 километрах от регионального центра, Петропавловска-Камчатского.

До этого сейсмолог Рубен Татевосян рассказал, что афтершоки на Камчатке после мощного землетрясения, произошедшего в конце июля, могут продолжаться в течение года.