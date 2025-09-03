Экономика
23:59, 3 сентября 2025Экономика

На Камчатке произошло мощное землетрясение

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На полуострове Камчатка вечером в среду, 3 сентября, зарегистрировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 233 километрах от регионального центра, Петропавловска-Камчатского. Они также отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 45 километров, добавив, что данных о пострадавших и разрушениях в результате случившегося не поступало.

Ранее замдиректора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли имени Шмидта РАН Рубен Татевосян заявил, что афтершоки на Камчатке после мощного землетрясения в конце июля могут продолжаться еще на протяжении года.

