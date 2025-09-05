Раскрыта судьба наследства Джорджо Армани на миллиарды долларов

Наследство Джорджо Армани передадут членам его семьи и помощнику Делль'Орку

Журналисты Reuters раскрыли судьбу наследства итальянского модельера Джорджо Армани. Подробности опубликованы на сайте издания.

Холдинг Giorgio Armani S.p.A. отчитался о выручке в 2,7 миллиарда долларов, а сам дизайнер владел яхтой за 60 миллионов евро и недвижимостью в Милане, Париже, Сан-Тропе и Санкт-Морице. У Армани не было партнера и детей, поэтому в августе он заявил, что хотел бы передать свое имущество членам своей семьи и людям, с которыми он работает.

Среди наследников называются 86-летняя сестра дизайнера Розанна, две его племянницы Роберта и Сильвана, а также племянник Андреа Камерана. Все трое уже занимают высокие посты в компании. Еще один наследник — помощник Армани, 72-летний Панталео Делль'Орко, который отвечает за мужские коллекции всех брендов холдинга.

Известно, что модельер еще в 2016-м году основал фонд The Giorgio Armani Foundation, предназначенный для сохранения ценностей компании и самого модельера. Предполагается, что создание фонда поможет избежать развала или продажи компании после смерти ее основателя. Девять лет назад фонд символически владел 0,1 процента акций корпорации, но предполагается, что впоследствии ему отойдет значительная сумма.

Кроме того, Армани заранее составил постановление, которое вступает в действие после его смерти: в нем определены принципы управления для наследников. 4 сентября компания распространила заявление, в котором пообещала придерживаться принципов, заложенных ее основателем.

О том, что итальянский модельер Джорджо Армани ушел из жизни, стало известно 4 сентября.

Джорджо Армани — итальянский модельер, родившийся в городе Пьяченце в 1934 году. Вернувшись из армии, он устроился в главный универмаг Милана Rinascente оформителем витрин и продацом-консультантом. 24 июля 1975 года на свет появился одноименный бренд Giorgio Armani со штаб-квартирой в Венеции. Итальянский модный дом Giorgio Armani существует по сей день и пользуется популярностью у состоятельных людей.